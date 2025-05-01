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Дома с террасой в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Петришки, Беларусь
Дом 5 комнат
Петришки, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
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$20,000
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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