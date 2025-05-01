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Дома с гаражом в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
14 объектов найдено
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Уникальное предложение ! Дом 3-х этажный со своими изюминками.       Отличный вариант участк…
$73,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Продается дача,Молодеченское направление,22 км от МКАД,с.т. Простоквашино.От д.Лисицы 2.5-3к…
$16,350
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
В продаже очень тёплый дом для круглогодичного проживания с баней , капитальным гаражом , бе…
$110,000
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Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. Площадь по СНБ 241,5 м…
$160,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Продам дачу в СТ Экспресс 91 м2 со скважиной и септиком в 30 км от МКАД Молодечненское напра…
$25,000
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Дом 5 комнат в Петришки, Беларусь
Дом 5 комнат
Петришки, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу! ____________________ Продаетс…
$20,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Уютная дача с баней и гаражом рядом с Минском!  ❤️Уютный дачный домик с возможностью отдыха …
$14,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся уютный садовый домик в СТ "Родничок-ягодка" Ищете идеальное место для отдыха на п…
$20,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Светлая дача расположена на участке 9.6 соток (в частной собственности) в с/т Маяк Дом кирпи…
$21,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом в д. Светлый Путь Минский район. 22 км от МКАД Молодечненское направление, 300…
$65,000
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Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
Площадь 224 м²
Продается современный двухуровневый дом в живописном месте со всеми центральными коммуникаци…
$250,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 164 м²
Продаётся новый коттедж премиум-класса,  100% готовности с мебелью в престижном коттеджном п…
$415,000
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 391 м²
Загородный дом с роскошным дизайнерским ремонтом ❤️Представляем вашему вниманию уникальное п…
$549,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается капитальный дачный дом из бруса с большим сухим подвалом возле Петришек.  Отоплени…
$17,500
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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