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Дома с садом в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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22 объекта найдено
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается 2-этажная Дача с Банькой в 27 км от Минска. СТ "АНУСИНО-2008", Минский район, Моло…
$84,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается уютная дача с баней в живописном месте - всего в 30 км от МКАД 10 км от Заславля Д…
$35,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Продается дача,Молодеченское направление,22 км от МКАД,с.т. Простоквашино.От д.Лисицы 2.5-3к…
$16,350
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается замечательная дача на ровном участке (11.18 соток)  с просторным 2-этажным домом (…
$12,990
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
В продаже очень тёплый дом для круглогодичного проживания с баней , капитальным гаражом , бе…
$110,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Крепкий дачный дом из бруса, обложен кирпичом, высота потолков 1 этажа - 3 метра, подвал и 2…
$49,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается дача в садоводческом товариществе "Росинка". Расположена в 28 км от МКАД, Молодечн…
$17,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем  покупку дачи  в с/т "Монтажник-82", расположенном через дорогу от аг. Петришки, …
$19,500
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Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом в аг. Петришки 27 км от МКАД Молодечненское направление.  Асфальтированная дор…
$75,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Продам дачу в СТ Экспресс 91 м2 со скважиной и септиком в 30 км от МКАД Молодечненское напра…
$25,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Уютная дача в 7 км. от Заславля ❤️Если для вас важен не просто дом, а особенное место с атмо…
$29,900
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается садовый домик с участком в садовом товариществе СОЮЗ, 19 км от МКАД и 2 км от Засл…
$15,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся уютный садовый домик в СТ "Родничок-ягодка" Ищете идеальное место для отдыха на п…
$20,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Светлая дача расположена на участке 9.6 соток (в частной собственности) в с/т Маяк Дом кирпи…
$21,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Представляем вашему вниманию отличный вариант для загородного отдыха - дом с просторным учас…
$20,400
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 240 м²
Продаётся дом в деревне Светлый Путь ; Стены: газосиликатные блок ; Крыша металлочерепица ; …
$61,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом в д. Светлый Путь Минский район. 22 км от МКАД Молодечненское направление, 300…
$65,000
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Дом в Петришки, Беларусь
Дом
Петришки, Беларусь
Площадь 224 м²
Продается современный двухуровневый дом в живописном месте со всеми центральными коммуникаци…
$250,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
В продаже каркасный дом в СТ " Восход-2012 " . Локация - Лошаны , Минский р-н , Молодечненск…
$85,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается земельный участок с незавершенным капитальным строением и хозпостройками в СТ "Ист…
$9,800
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
"Продается уютная дача в садовом товариществе "Лесное-Векшицы" участок  площадью 5 соток. На…
$12,500
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в СТ “Штрих”, расположенная в 2 км от Ж/Д станции Радошковичи, молодеч…
$18,500
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с террасой
Недорогая
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