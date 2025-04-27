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Дома с гаражом в Оршанском районе, Беларусь

Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
Заболотский сельский Совет
3
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34 объекта найдено
Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом 1980 года постройки, пер.2ой Февральский , район ` Замостья`. Общая площадь 59…
$33,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 247 м²
Продаётся шикарный дом 2009 года постройки по 5-му переулку Марата. Общая площадь здания 408…
$380,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся аккуратный день в деревне Свистёлки по адресу: ул. Пригородная. Дом деревянный, об…
$15,891
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается бревенчатый дом в центре города, по ул. Островского, с гаражом, чистым участком, о…
$15,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся уютный коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. 4-я Лариновская 2001г.п., расположе…
$107,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу ДНЕПРА по адресу: пер.1 Цветной (р-н Заднепровье) ,рас…
$82,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Зубовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зубовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продам одноуровневый жилой дом в д. Левки ул. Купаловская д. 24, Витебской области, Оршанско…
$4,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом (НЗКС) по адресу: д.Свистелки, ул. Вясковая. Дом большой, площадью 123 кв.м., …
$58,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 214 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в г. Орша. Витебская обл., Ор…
$195,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный дом по адресу г.п. Копысь, ул. 30 лет БССР. Дом 1948 года постройки (реконс…
$40,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Agency contract number 419 from 2023-08-23
$31,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в г.п. Копысь по ул. Тростинского, живописное ухоженное место, дом с летней ку…
$25,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 121 м²
Продаётся дом 1938 года постройки, пер.1-ый Пролетарский. Общая площадь 120,6 м2, жилая 71,5…
$43,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
Продаётся трехэтажный коттедж 1995г.п., общей площадью 447.51кв.м,,расположенный на участке …
$170,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 132 м²
Продается большой, кирпичный дом по адресу: 2-й Февральский пер., р-н Замостье. Общая площад…
$30,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 58 м²
Продаётся жилой дом в г. Орша пер. 2-й Пригородный (р-н Грязиловки). Кирпичный дом с шлакобе…
$17,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 199 м²
Продаётся просторный 2х уровневый коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. Лариновская 2я. До…
$160,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
$99,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом под снос 1947 года постройки ул.Хигрина. Общая площадь 40,8 м2, жилая 24,4м2.,…
$15,000
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Типы недвижимости в Оршанском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Оршанском районе, Беларусь

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