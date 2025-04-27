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Жильё в Оршанском районе, Беларусь

Орша
175
Бабиничский сельский Совет
13
Барань
9
Крапивенский сельский Совет
9
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228 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 9/9
Продаётся просторная (92.12 м2), видовая 3х комнатная квартира по адресу: ул. Заднепровская …
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом по адресу 1-й пер Октябрьский. Дом состоит из 4 жилых комнат, 2 из которых изо…
$12,000
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Квартира 2 комнаты в Смольяны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смольяны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Продам прocтоpную  двухкомнатную квартиpу 48 кв.м. (pаспашонкa) в cпокoйнoм paйoнe гoродскoг…
$15,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся дом по адресу: ул. Луговой (район Замостья). Дом шлакобетонный. Общая площадь 42,5…
$9,500
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Квартира 3 комнаты в Крапивно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крапивно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру в аг. Крапивно, ул. Центральная 93, площадь квартиры 95,3/45,9…
$30,000
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Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 108 м²
Agency contract number 430 from 2023-09-06
$39,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 20 м²
Продается часть дома по адресу: ул. Тимирязева, р-н ж/д вокзала. Общая площадь составляет 20…
$10,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Номер договора с агентством 195 от 2022-05-31
$25,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся дом по адресу 5й Лагерный пер. Дом 1959 г. постройки. В 2016г. начата реконструкци…
$12,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается трехкомнатная квартира по ул. Пограничная 9, общей площадью 55 кв.м., жилая - 36,5…
$33,616
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Продаётся просторная 3х комнатная квартира по адресу ул. Семёнова 3 (Микрорайон N1). Квартир…
$34,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полдома в по адресу ул. Юбилейная (район "Замостье"). Дом 1964 года постройки, сос…
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Продается уютная, трёхкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: ул.Флёрова, д.3. Кварти…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Продаётся расширенная  3 комнатная квартира с мебелью  по адресу: ул.Флерова, д.10. Квартира…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продаётся 3х комнатная квартира по адресу: г. Орша, проспект Текстильщиков 37А, на 5 этаже 5…
$35,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом 1980 года постройки, пер.2ой Февральский , район ` Замостья`. Общая площадь 59…
$33,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Квартира 6 комнат в Орша, Беларусь
Квартира 6 комнат
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 101 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивное предложение. Продаётся просторная уютная 6 ти комнатная квартира по адресу: ул.…
$55,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный ухоженный дом, район `Западной`, пр-д Червенский, дом 1961 года постройки, …
$27,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 49 м²
Одноуровневый дом (двухкомнатная квартира в частном двухквартирном доме с отдельным входом и…
$8,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в черте города, на ул. Горохова, рядом с магазином `Мартин`. Дом деревянный, п…
$13,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Продается уютная, трехкомнатная квартира на ул. Мира , район "Черемушки", расположенная  на …
$33,000
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Квартира 5 комнат в Орша, Беларусь
Квартира 5 комнат
Орша, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Продаётся  административно-производственное здание со складским помещением, гаражами  и авто…
$190,000
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Типы недвижимости в Оршанском районе

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Параметры недвижимости в Оршанском районе, Беларусь

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