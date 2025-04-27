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Дома в Оршанском районе, Беларусь

Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
Заболотский сельский Совет
3
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104 объекта найдено
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом по адресу 1-й пер Октябрьский. Дом состоит из 4 жилых комнат, 2 из которых изо…
$12,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся дом по адресу: ул. Луговой (район Замостья). Дом шлакобетонный. Общая площадь 42,5…
$9,500
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Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 108 м²
Agency contract number 430 from 2023-09-06
$39,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся дом по адресу 5й Лагерный пер. Дом 1959 г. постройки. В 2016г. начата реконструкци…
$12,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом 1980 года постройки, пер.2ой Февральский , район ` Замостья`. Общая площадь 59…
$33,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный ухоженный дом, район `Западной`, пр-д Червенский, дом 1961 года постройки, …
$27,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в черте города, на ул. Горохова, рядом с магазином `Мартин`. Дом деревянный, п…
$13,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 247 м²
Продаётся шикарный дом 2009 года постройки по 5-му переулку Марата. Общая площадь здания 408…
$380,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 82 м²
Продаётся добротный кирпичный дом  по адресу:  2й пер. 1 мая, 1976 года постройки, реконстру…
$41,500
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Дом в Заслоновка, Беларусь
Дом
Заслоновка, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом по адресу аг. Заболотье, ул. Заречная 10,. Площадь дома: общая 60 м2, жилая 31…
$10,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается жилой дом на пер. Михаила Калинина (район Старая Восточная), расположенный на учас…
$27,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
$138,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаётся дом под снос, 1959 года постройки, расположенный в месте с хорошо развитой инфраст…
$9,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся дом на пер. 4-й Красногвардейский (р-н Сельхозтехника), построен к 1964 году. Обща…
$21,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся дом 2022 года постройки по ул.Инструментальщиков. Общая площадь 90,9м2, жилая 54,3…
$35,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся уютный дом в районе Заднепровье  у реки Днепр по адресу: 1 -ый пер Скорины.  Общая…
$54,000
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Продаётся НЗКС (незавершённое капитальное строение) 50% готовности, расположенный Бабиничски…
$17,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 176 м²
Продаётся дом НЗКС (незавершённое капитальное строение) 50% по адресу: ул. Бояровская (р-н С…
$53,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 160 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу оршанского озера Карьер. по адресу: д. Дачная  (р-н Ще…
$42,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается просторный дом по адресу: г.Орша, пер Заводской 2-й. 1963г.п. (реконструкция 2024 …
$24,000
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Типы недвижимости в Оршанском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Оршанском районе, Беларусь

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