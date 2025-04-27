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Дома с садом в Оршанском районе, Беларусь

Орша
73
Бабиничский сельский Совет
9
Крапивенский сельский Совет
7
Заболотский сельский Совет
3
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23 объекта найдено
Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
$138,000
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся аккуратный день в деревне Свистёлки по адресу: ул. Пригородная. Дом деревянный, об…
$15,891
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается двухкомнатная квартира, в блокированном,  жилом доме на 2-ом Школьном переулке. ра…
$13,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$465,382
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается уютный дом с пристройкой и двумя отдельными входами по адресу: ул.Лепельская, 1969…
$42,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом (НЗКС) по адресу: д.Свистелки, ул. Вясковая. Дом большой, площадью 123 кв.м., …
$58,000
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
$2,200
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный дом по адресу г.п. Копысь, ул. 30 лет БССР. Дом 1948 года постройки (реконс…
$40,000
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Номер договора с агентством 393 от 2023-08-04
$18,500
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в г.п. Копысь по ул. Тростинского, живописное ухоженное место, дом с летней ку…
$25,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 121 м²
Продаётся дом 1938 года постройки, пер.1-ый Пролетарский. Общая площадь 120,6 м2, жилая 71,5…
$43,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 132 м²
Продается большой, кирпичный дом по адресу: 2-й Февральский пер., р-н Замостье. Общая площад…
$30,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 199 м²
Продаётся просторный 2х уровневый коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. Лариновская 2я. До…
$160,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
$99,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Дом в Лариновка, Беларусь
Дом
Лариновка, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дом по адресу Оршанский р-н, агрогородок Лариновка, ул. Первомайская ( 6 км. от г.…
$35,000
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Дом в Зубовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зубовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
$4,000
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Типы недвижимости в Оршанском районе

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Параметры недвижимости в Оршанском районе, Беларусь

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