Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Новоколосово
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Новоколосово, Беларусь

5 объектов найдено
Производство 1 354 м² в Новоколосово, Беларусь
Производство 1 354 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 354 м²
Этаж 1/1
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 939 м² в Новоколосово, Беларусь
Коммерческое помещение 2 939 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 2 939 м²
Предлагаем Вашему вниманию интересный комплекс зданий на большом земельном участке, который …
$365,700
НДС
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 939 м² в Новоколосово, Беларусь
Коммерческое помещение 2 939 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 2 939 м²
Предлагаем Вашему вниманию интересный комплекс зданий на большом земельном участке, который …
$365,700
НДС
Оставить заявку
Магазин 1 171 м² в Новоколосово, Беларусь
Магазин 1 171 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 171 м²
Количество этажей 2
Продаётся здание бывшего магазина. Рядом с магазином расположено здание склада. Требует ремо…
$45,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 2 939 м² в Новоколосово, Беларусь
Ресторан, кафе 2 939 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 2 939 м²
Предлагаем Вашему вниманию интересный комплекс зданий на большом земельном участке, который …
$365,700
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти