Отели в Новогрудке, Беларусь

1 объект найдено
Отель 814 м² в Новогрудок, Беларусь
Отель 814 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 814 м²
Количество этажей 3
Здание под отель, ресторан, музей в Новогрудке Продаем историческое здание гостинично-ресто…
$290,000
