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Дома с гаражом в Новогрудском районе, Беларусь

Новогрудок
9
6 объектов найдено
Дом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом д.Голынь, 122 (Новогрудский район, Любчанский с/с) Общая площадь 61,2 м.…
$39,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом по ул.Советская,д.49, г.Новогрудок. Дом деревянный. Общая площадь 72,3 м.кв., …
$18,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается жилой дом по ул. Ленина,60 г.Новогрудок. Общая площадь 85,1 м.кв., жилая 43,2, кух…
$42,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается современный дом ( незавершенное законсервированное капитальное строение) г. Новогр…
$69,500
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Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом д.Попковичи,ул.Луговая,д.9 (Новогрудский р-н). Общая площадь 64,2 м.кв., жилая 38,0, кух…
$26,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 87 м²
г.Новогрудок, 2 пер.Тургенева, д.6. Общая площадь 86,7 м.кв., жилая-60,09, кухня -9,27 м.кв.…
$28,000
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Параметры недвижимости в Новогрудском районе, Беларусь

с садом
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