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Жильё в Новогрудском районе, Беларусь

Новогрудок
17
28 объектов найдено
Дом в Брольникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Брольникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается жилой дом д. Рутка-2,д.37. Дом деревянная, пристройка блочная. Общая площадь 79,5 …
$7,800
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Дом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом д.Голынь, 122 (Новогрудский район, Любчанский с/с) Общая площадь 61,2 м.…
$39,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом по ул.Советская,д.49, г.Новогрудок. Дом деревянный. Общая площадь 72,3 м.кв., …
$18,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 62 м²
В доме необходим ремонт. Общая площадь 62,4 м.кв., жилая 40,9. Отопление печное, газ на терр…
$10,900
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Дом в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается земельный участок с жилым домом по адресу д.Селец , д.41 (Новогрудский р-н). Общая…
$27,000
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Дом в Валевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Д.Туличева, д.14, Валевский с/с, общая площадь 46,4 м.кв., жилая 30,6, кухня 8,7 м.кв. Дом д…
$3,300
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Дом в Валевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом д.Черемушки (Валевский сельский совет).Дом деревянный, печное отопление,…
$2,800
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается часть жилого дома по адресу г.Новогрудок, пер.Сечко,д.6.Общая площадь 96 м.кв., жи…
$48,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается жилой дом г. Новогрудок, ул.1 Мая, д.27А. Общая площадь 96 м.кв., жилая 73, кухня-…
$12,600
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается недостроенный дом по адресу г.Новогрудок,ул.Чернышевсого, д.2. Площадь участка 15 …
$23,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом по адресу г.Новогрудок,ул.Гродненская,д.63. Общая площадь 56,6 м.кв., жи…
$24,000
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Продается трехкомнатная квартира в г.Новогрудок по ул. Чапаева д.57 А. Дом кирпичный, 1996 г…
$34,000
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Коттедж в Любча, Беларусь
Коттедж
Любча, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается жилой дом гп.Любча, ул.Набережная,д. 28. Общая площадь 112 кв.м., жилая 78 м.кв. Б…
$120,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается жилой дом по ул. Ленина,60 г.Новогрудок. Общая площадь 85,1 м.кв., жилая 43,2, кух…
$42,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается современный дом ( незавершенное законсервированное капитальное строение) г. Новогр…
$69,500
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Квартира 2 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается 2 комн кв. 3 этаж 4 этажного дома. Дом кирпичный. Общая площадь 44 м.кв., жилая 28…
$22,600
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира г.Новогрудок, пер.Буденного,д.15. Квартира расположена в дв…
$28,900
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Это предложение для Вас! В центре г. Новогрудка продается 3-комнатная квартира с действующим…
$139,000
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Квартира в Новогрудок, Беларусь
Квартира
Новогрудок, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается часть дома по ул.Торговая, д.17, г.Новогрудок. Общая площадь 55,5 м.кв, жилая 15,8…
$5,900
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Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом д.Попковичи,ул.Луговая,д.9 (Новогрудский р-н). Общая площадь 64,2 м.кв., жилая 38,0, кух…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Продается 2-ух комнатная квартира по ул.Красноармейской 3,рядом школа, сад, магазины, автово…
$20,400
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Дом в Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается жилой в д.Гнесичи, д.17, (Новогрудский р-н), общая площадь 46,2 м.кв., жилая-22,9,…
$18,800
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 87 м²
г.Новогрудок, 2 пер.Тургенева, д.6. Общая площадь 86,7 м.кв., жилая-60,09, кухня -9,27 м.кв.…
$28,000
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Дом в Брольникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Брольникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается жилой дом в д.Мольничи (Новогрудский р-н), общая площадь 52,8 м.кв., жилая-40,9, к…
$6,800
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Квартира 3 комнаты в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома в д.Кмитянка (…
$7,800
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Дом в Петревичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петревичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается большой дом 109,6,м2 (жилая 66,6м2) кухня 9,5 м2.(Дом кирпичный, перекрытия ж/б па…
$50,000
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Квартира 4 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
Продается комфортабельная 4-х комнатная двухуровневая квартира в г. Новогрудок ул. Волчецког…
$44,900
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Квартира 4 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Продается 4-х комнатная квартира в жилом блокированном двухэтажном доме в г.Новогрудок ул.Го…
$36,500
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