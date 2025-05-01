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Дома с садом в Новогрудском районе, Беларусь

Новогрудок
9
7 объектов найдено
Дом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом д.Голынь, 122 (Новогрудский район, Любчанский с/с) Общая площадь 61,2 м.…
$39,000
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается часть жилого дома по адресу г.Новогрудок, пер.Сечко,д.6.Общая площадь 96 м.кв., жи…
$48,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается жилой дом по ул. Ленина,60 г.Новогрудок. Общая площадь 85,1 м.кв., жилая 43,2, кух…
$42,000
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Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом д.Попковичи,ул.Луговая,д.9 (Новогрудский р-н). Общая площадь 64,2 м.кв., жилая 38,0, кух…
$26,500
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Дом в Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается жилой в д.Гнесичи, д.17, (Новогрудский р-н), общая площадь 46,2 м.кв., жилая-22,9,…
$18,800
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 87 м²
г.Новогрудок, 2 пер.Тургенева, д.6. Общая площадь 86,7 м.кв., жилая-60,09, кухня -9,27 м.кв.…
$28,000
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Дом в Брольникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Брольникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается жилой дом в д.Мольничи (Новогрудский р-н), общая площадь 52,8 м.кв., жилая-40,9, к…
$6,800
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Параметры недвижимости в Новогрудском районе, Беларусь

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