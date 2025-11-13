Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Новогрудский район
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Новогрудском районе, Беларусь

Новогрудок
9
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Новогрудок, Беларусь
Квартира
Новогрудок, Беларусь
Площадь 56 м²
Общая площадь 55,8 м2 , жилая 40,8 м 2 . В доме три жилые комнаты и кухня. Полы и окна дерев…
$10,066
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Новогрудском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти