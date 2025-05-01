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Квартиры в Новогрудском районе, Беларусь

Новогрудок
8
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Продается трехкомнатная квартира в г.Новогрудок по ул. Чапаева д.57 А. Дом кирпичный, 1996 г…
$34,000
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Квартира 2 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается 2 комн кв. 3 этаж 4 этажного дома. Дом кирпичный. Общая площадь 44 м.кв., жилая 28…
$22,600
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира г.Новогрудок, пер.Буденного,д.15. Квартира расположена в дв…
$28,900
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Это предложение для Вас! В центре г. Новогрудка продается 3-комнатная квартира с действующим…
$139,000
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Квартира в Новогрудок, Беларусь
Квартира
Новогрудок, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается часть дома по ул.Торговая, д.17, г.Новогрудок. Общая площадь 55,5 м.кв, жилая 15,8…
$5,900
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Квартира 2 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Продается 2-ух комнатная квартира по ул.Красноармейской 3,рядом школа, сад, магазины, автово…
$20,400
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Квартира 3 комнаты в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома в д.Кмитянка (…
$7,800
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Квартира 4 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
Продается комфортабельная 4-х комнатная двухуровневая квартира в г. Новогрудок ул. Волчецког…
$44,900
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Квартира 4 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Продается 4-х комнатная квартира в жилом блокированном двухэтажном доме в г.Новогрудок ул.Го…
$36,500
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Параметры недвижимости в Новогрудском районе, Беларусь

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