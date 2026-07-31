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Жилье с садом в Новогрудском районе, Беларусь

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Новогрудок
12
Кошелевский сельский Совет
6
6 объектов найдено
в Нёвда, Беларусь
Нёвда, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается часть жилого дома в д.Невда,д.57 (Новогрудский район) общей площадью 58 м.кв., жил…
$25,806
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Дом в Воробьевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воробьевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
В продаже жилой дом по адресу д.Полберег, д.18 (Новогрудский р-н). Дом деревянный, общая пло…
$11,527
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Дом в Воробьевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воробьевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
В продаже жилой дом по адресу д.Полберег, д.18 (Новогрудский р-н). Дом деревянный, общая пло…
$11,527
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TekceTekce
в Нёвда, Беларусь
Нёвда, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается часть жилого дома в д.Невда,д.57 (Новогрудский район) общей площадью 58 м.кв., жил…
$25,806
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Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
В продаже жилой дом д.Попковичи, ул.Луговая,д. 5 (Новогрудский р-н).Общая площадь 135м.кв. Д…
$87,000
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Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
В продаже жилой дом д.Попковичи, ул.Луговая,д. 5 (Новогрудский р-н).Общая площадь 135м.кв. Д…
$87,000
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