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Дома с бассейном в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Лот 7674. Жилой дом в деревне ВолкиЗвоните для более подробной информации Наши покупатели не…
$100,000
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Параметры недвижимости в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

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