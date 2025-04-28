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Дома с садом в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Лот 7674. Жилой дом в деревне ВолкиЗвоните для более подробной информации Наши покупатели не…
$100,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Лот 8624. Дача рядом с чертой Бреста. Купить дачу рядом у черты Бреста - легко! Звоните номе…
$18,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Лот 8575. Жилая дача в СТ рядом с КовалёвоЗвоните для более подробной информацииНаши покупат…
$39,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Лот 8551. Домик в деревне в пригороде Бреста.
$30,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Лот 8674. Дача в лесном массивеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не плат…
$29,500
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Параметры недвижимости в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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