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Дома с гаражом в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Лот 8551. Домик в деревне в пригороде Бреста.
$30,900
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Параметры недвижимости в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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