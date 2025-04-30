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Долгосрочная аренда ресторанов в Минске, Беларусь

Ресторан, кафе Удалить
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43 объекта найдено
Ресторан, кафе 200 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду подвальное помещение под пищевое производство, 200 м.кВ.  Новое здание, при…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 479 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 479 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 479 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вашему вниманию помещение общественного питания, расположенное по адресу: г. Минс…
$4,905
в месяц
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Ресторан, кафе 40 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 40 м²
Минск, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду помещения по адресу ул. Притыцкого, 146, расположенные на первом этаже с…
$800
в месяц
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Ресторан, кафе 72 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 72 м²
Минск, Беларусь
Площадь 72 м²
Этаж 1/25
Торговое помещение площадью 72,2 м2 с 2 входами и витражным остеклением на первом этаже жило…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 205 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 205 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду бар "Чердак" площадью 205 м2, на ул. Зыбицкая 9, в историческом центре горо…
$3,975
в месяц
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Ресторан, кафе 608 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 608 м²
Минск, Беларусь
Площадь 608 м²
Этаж 1
Сдается в аренду многофункциональное помещение премиум-класса! Общая площадь: 608 м2 Адрес: …
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 342 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 342 м²
Минск, Беларусь
Площадь 342 м²
Этаж 2/12
Вашему вниманию предлагается аренда помещения 341,5 м2 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей…
$4,665
в месяц
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Ресторан, кафе 300 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Предлагаем в аренду просторное помещение площадью 300 м2 на втором этаже современного здания…
$4,500
в месяц
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Ресторан, кафе 73 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 73 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/18
Сдается в аренду помещение  по адресу Игуменский тракт , 16 ! Ищете идеальное место для ваше…
$551
в месяц
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Ресторан, кафе 252 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 252 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 252 м²
Этаж 1/2
Помещение общей площадью 251,8 м2 расположено на первом этаже спортивно-гостиничного комплек…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 217 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 217 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
Предлагаем в аренду торговый объект площадью 217 м2. Расположен в центре города возле ТЦ ЦУМ…
$3,465
в месяц
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Ресторан, кафе 131 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 131 м²
Минск, Беларусь
Площадь 131 м²
Этаж 1
Аренда помещения под общепит на пр. Победителей 63В. 35-40 евр/м2с НДС, 131.3 м2. 30 кВт, ес…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 200 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду подвальное помещение под пищевое производство, 200 м.кВ.  Новое здание, при…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 102 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 102 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 1
Сдается в аренду кафе 100 м2 в шаговой доступности от метро. Ищете идеальное место для своег…
$1,528
в месяц
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Аренда помещения под кафе/ресторан 478,8 кв. м в г. Минске в Минск, Беларусь
Аренда помещения под кафе/ресторан 478,8 кв. м в г. Минске
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 479 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию помещение общественного питания, расположенное по адресу: г. Минс…
$5,141
в месяц
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Ресторан, кафе 150 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 150 м²
Минск, Беларусь
Площадь 150 м²
Этаж 1/17
Предлагаем в аренду торговое помещение по адресу: Игуменский тракт, 13.  Район Лошица Общая …
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 331 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 331 м²
Минск, Беларусь
Площадь 331 м²
Этаж 1/5
Помещение располагается в цокольном этаже нового административного корпуса, с окнами у потол…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 93 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 93 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/19
Сдается в аренду двухуровневое помещение в новом жилом комплексе «Квартал на Грушевке».   Уд…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 45 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 45 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/25
Сдаётся в аренду помещение 44,6 кв.м. в современном густо населенном районе по ул. Литератур…
$794
в месяц
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Ресторан, кафе 377 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 377 м²
Минск, Беларусь
Площадь 377 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду двухэтажное здание (возможна аренда одного этажа) площадью 857,6 м2. Назнач…
$4,979
в месяц
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Аренда торгового помещения 119,1 м2 на пр-те Дзержинского, 21 в Минск, Беларусь
Аренда торгового помещения 119,1 м2 на пр-те Дзержинского, 21
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 17
Аренда торгового помещения 119,1 м2 в г. Минск, пр-т Дзержинского, 21. Помещение находитс…
$2,025
в месяц
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Ресторан, кафе 472 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 472 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 472 м²
Этаж 1/2
Представляем уникальную коммерческую локацию в сердце города!    Отдельно стоящее здание с д…
$10,762
в месяц
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Ресторан, кафе 40 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 40 м²
Минск, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж 1
Вы мечтали открыть своё кафе, бар, кофейня или ресторан в идеальном месте, где бурлит жизнь …
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 548 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 548 м²
Минск, Беларусь
Площадь 548 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду, эксклюзивное торговое  помещение, по ул. Немига 12а, площадью 547.9м2, рас…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 77 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 77 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 1/7
Аренда помещений под кафе,бар или ресторан в современным новом многофункциональном БЦ на про…
$3,400
в месяц
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Ресторан, кафе 155 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 155 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду помещения, площадью от 155,2 до 321,6 м2, в центре города на улице Богданов…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 252 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 252 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 252 м²
Этаж 1/2
Помещение общей площадью 251,8 м2 расположено на первом этаже спортивно-гостиничного комплек…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 78 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 78 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду помещения под различные сферы деятельности. Отдельно стоящее здание с со…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 656 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 656 м²
Минск, Беларусь
Площадь 656 м²
Этаж 1/2
Премиальное коммерческое предложение в сердце Минска! Арендуйте современное 2-х этажное поме…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 197 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 197 м²
Минск, Беларусь
Площадь 197 м²
Этаж 1/12
Помещение 197 кв.м. на 1 этаже в БЦ "Домашевский". - Три отдельных входа - Возможность зонир…
$2,921
в месяц
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