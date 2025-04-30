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Долгосрочная аренда производственных помещений в Минске, Беларусь

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9 объектов найдено
Производство 286 м² в Минск, Беларусь
Производство 286 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 286 м²
Этаж 1/4
Сдаются в аренду производственные помещения общей площадью 285,5 м2, расположенные на 1 этаж…
Цена по запросу
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Производство 170 м² в Минск, Беларусь
Производство 170 м²
Минск, Беларусь
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду офис в административном здании по адресу Орловская 58. Выполнен хороший рем…
$1,298
в месяц
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Производство 1 175 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 175 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 175 м²
Этаж 1/3
Коммерческое помещение расположено на 1-м этаже административного здания в самом центре Минс…
Цена по запросу
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Производство 200 м² в Минск, Беларусь
Производство 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду подвальное помещение под пищевое производство, 200 м.кВ.  Новое здание, при…
Цена по запросу
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Производство 472 м² в Минск, Беларусь
Производство 472 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 472 м²
Этаж 1/2
Представляем уникальную коммерческую локацию в сердце города!    Отдельно стоящее здание с д…
$10,762
в месяц
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Производство 78 м² в Минск, Беларусь
Производство 78 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду помещения под различные сферы деятельности. Отдельно стоящее здание с со…
Цена по запросу
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Производство 98 м² в Минск, Беларусь
Производство 98 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/5
Свободные площади расположены на 3-м и 4-м этажах административного здания и подойдут для ра…
Цена по запросу
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Производство 310 м² в Минск, Беларусь
Производство 310 м²
Минск, Беларусь
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Предлагается в аренду производственное помещение, расположенное на 4м этаже административног…
Цена по запросу
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Производство 300 м² в Минск, Беларусь
Производство 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Производственно-складские помещения расположены в индустриальном комплексе по адресу ул.Крас…
Цена по запросу
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