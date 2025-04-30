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Долгосрочная аренда складов в Минске, Беларусь

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24 объекта найдено
Склад 608 м² в Минск, Беларусь
Склад 608 м²
Минск, Беларусь
Площадь 608 м²
Этаж 1
Сдается в аренду многофункциональное помещение премиум-класса! Общая площадь: 608 м2 Адрес: …
Цена по запросу
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Склад 200 м² в Минск, Беларусь
Склад 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
3 и 4 этаж с грузовым лифтом. С двумя местами разгрузки погрузки рампа и без. Ставка 14 руб.…
$856
в месяц
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Склад 104 м² в Минск, Беларусь
Склад 104 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 2/6
Складские помещения со встроенной стеллажной системойрасположены на 2-м этаже в многоуровнев…
Цена по запросу
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Склад 656 м² в Минск, Беларусь
Склад 656 м²
Минск, Беларусь
Площадь 656 м²
Этаж 1/2
Премиальное коммерческое предложение в сердце Минска! Арендуйте современное 2-х этажное поме…
Цена по запросу
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Склад 300 м² в Минск, Беларусь
Склад 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Производственно-складские помещения расположены в индустриальном комплексе по адресу ул.Крас…
Цена по запросу
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Склад 1 005 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 005 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 1 005 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения , которое подойдёт под любые цели, общей площадью 1005,3 ква…
$11,460
в месяц
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Склад 200 м² в Минск, Беларусь
Склад 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Предлагаем вашему вниманию производственно-складское помещение от 200 до 1500 кв. м, располо…
$550
в месяц
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Склад 105 м² в Минск, Беларусь
Склад 105 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 105 м²
Этаж 4/6
Складские помещения расположены на 4- м этаже в многоуровневом отапливаемом комплексе с груз…
Цена по запросу
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Склад 472 м² в Минск, Беларусь
Склад 472 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 472 м²
Этаж 1/2
Представляем уникальную коммерческую локацию в сердце города!    Отдельно стоящее здание с д…
$10,762
в месяц
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Склад 275 м² в Минск, Беларусь
Склад 275 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 275 м²
Этаж 1
Сдается в аренду складское помещение 274,7 м2 - идеальное место для вашего магазина! Ищете п…
$3,022
в месяц
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Склад 400 м² в Минск, Беларусь
Склад 400 м²
Минск, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 2
Сдается в аренду современный офис в престижном районе Минска! Представляем вашему вниманию у…
Цена по запросу
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Склад 12 м² в Минск, Беларусь
Склад 12 м²
Минск, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/2
Аренда офисов и складов от 40 до 120 м2 по адресу: ул. Калиновского 31А (Зеленый Луг) – вдох…
$840
в месяц
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Склад 930 м² в Минск, Беларусь
Склад 930 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 930 м²
Этаж 1/8
Сдается в аренду помещение под сухой склад, хранение материалов по адресу: ул. Орловская 40А…
Цена по запросу
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Склад 629 м² в Минск, Беларусь
Склад 629 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 629 м²
Этаж 5/6
Складское помещение со встроенной стеллажной системойрасположено на 5-м этаже в многоуровнев…
Цена по запросу
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Склад 535 м² в Минск, Беларусь
Склад 535 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 535 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду отапливаемый склад площадью 535 м2 Предлагаем в аренду современный склад с …
$4,446
в месяц
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Склад 200 м² в Минск, Беларусь
Склад 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1
Аренда крытого складского помещения с кран-балкой. Ул. Гало, 148. Подробности по телефону. Н…
$228
в месяц
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Склад 331 м² в Минск, Беларусь
Склад 331 м²
Минск, Беларусь
Площадь 331 м²
Этаж 1/5
Помещение располагается в цокольном этаже нового административного корпуса, с окнами у потол…
Цена по запросу
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Склад 310 м² в Минск, Беларусь
Склад 310 м²
Минск, Беларусь
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Предлагается в аренду производственное помещение, расположенное на 4м этаже административног…
Цена по запросу
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Склад 178 м² в Минск, Беларусь
Склад 178 м²
Минск, Беларусь
Площадь 178 м²
Аренда слада на ул. Дунина-Марцинкевича, 11. Помещение на 1м этаже, два варианта разгрузки -…
Цена по запросу
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Склад 308 м² в Минск, Беларусь
Склад 308 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 18
Площадь 308 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду складское помещение, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Рабочий, 5.   …
$1,176
в месяц
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Склад 5 м² в Минск, Беларусь
Склад 5 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 5 м²
Сдаётся складское помещение площадью 9.5м2 в цокольном этаже.Удобное расположение и подъезд,…
Цена по запросу
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Склад 206 м² в Минск, Беларусь
Склад 206 м²
Минск, Беларусь
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду помещение 206,4 м2 на первом этаже с отдельным входом на Тимирязева 65А. С …
Цена по запросу
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Склад 1 500 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 500 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию производственно-складское помещение от 200 до 1500 кв. м, располо…
$3
в месяц
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Склад 33 м² в Минск, Беларусь
Склад 33 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Сдается в аренду помещение общей площадью 33.1 м2находящееся в подвальном этаже БЦ «Зеленый …
Цена по запросу
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