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Долгосрочная аренда магазинов в Минске, Беларусь

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282 объекта найдено
Магазин 28 м² в Минск, Беларусь
Магазин 28 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 28 м²
Этаж 1
Идеальное помещение для вашего бизнеса! Многофункциональное помещение на улице Интернационал…
Цена по запросу
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Магазин 63 м² в Минск, Беларусь
Магазин 63 м²
Минск, Беларусь
Площадь 63 м²
Аренда помещения (офис, шоурум, услуги) общей площадью 63,4м2 по улице Жуковского, дом 29б. …
Цена по запросу
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Магазин 166 м² в Минск, Беларусь
Магазин 166 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 166 м²
Этаж 1/10
Предлагаем аренду помещения в самом центре города! Помещение с 2-мя отдельными входами общей…
Цена по запросу
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Магазин 219 м² в Минск, Беларусь
Магазин 219 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 219 м²
Этаж 1/14
Предлагаю к аренде торговое помещение по адресу ул. Глаголева 31 Административное помещение …
Цена по запросу
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Магазин 70 м² в Минск, Беларусь
Магазин 70 м²
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Аренда торговых помещений в статусной локацииАдрес: г. Минск, ул. Немига, д. 12А Аренда возм…
Цена по запросу
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Магазин 45 м² в Минск, Беларусь
Магазин 45 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/25
Предлагается в аренду торговое помещение в ЖК «Минск-Мир», расположенное на 1-м этаже дома «…
$723
в месяц
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Магазин 75 м² в Минск, Беларусь
Магазин 75 м²
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Аренда торгового помещения в новом многофункциональном бизнес- центреАдрес: г. Минск,  Игуме…
Цена по запросу
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Магазин 41 м² в Минск, Беларусь
Магазин 41 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/25
Светлое помещение 41.4 кв.м. на 2 этаже 25-этажного дома «Страдивари» ЖК «Маяк Минска». Дом …
$611
в месяц
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Магазин 280 м² в Минск, Беларусь
Магазин 280 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/12
Предлагаем к аренду помещение по адресу ул. Ратомская 7! Помещение с отдельным входом распол…
Цена по запросу
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Магазин 70 м² в Минск, Беларусь
Магазин 70 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение в бизнес-центре «Каскад-Альфа» (г. …
$1,104
в месяц
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Магазин 33 м² в Минск, Беларусь
Магазин 33 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Сдается в аренду торгово-складское помещение общей площадью 33.1 м2находящееся в подвальном …
Цена по запросу
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Магазин 49 м² в Минск, Беларусь
Магазин 49 м²
Минск, Беларусь
Площадь 49 м²
Этаж 1/25
Сдается в аренду помещения на первом этаже площадью 48.5 м2 на Брилевской, 27. Помещение отл…
Цена по запросу
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Магазин 133 м² в Минск, Беларусь
Магазин 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1
Помещение по ул. Сырокомли 38 на первом этаже с отдельным входом. Площадь 133м2, торговый за…
Цена по запросу
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Магазин 143 м² в Минск, Беларусь
Магазин 143 м²
Минск, Беларусь
Площадь 143 м²
Этаж 1/17
Сдаётся в аренду административно-торговое помещение 143,3 кв.м в ЖК «Петровщина». Первый эта…
Цена по запросу
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Магазин 6 м² в Минск, Беларусь
Магазин 6 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 24
Площадь 6 м²
Этаж 1/2
Аренда торговых помещений в ТЦ "Западный рынок" и "Торговый ряд". Номер договора с агентство…
$101
в месяц
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Магазин 122 м² в Минск, Беларусь
Магазин 122 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/14
Сдается торговое помещение с отделкой на первом этаже.  Отдельный вход для разгрузки,  досту…
Цена по запросу
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Магазин 69 м² в Минск, Беларусь
Магазин 69 м²
Минск, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 1/25
Добро пожаловать в мир возможностей и успеха!  Сдается в аренду помещение в доме «Самба», кв…
$693
в месяц
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Магазин 34 м² в Минск, Беларусь
Магазин 34 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения ул. Купалы 25. 34.1м2, 2700р с НДС. 1 этаж, отдельный вход. Центр…
$825
в месяц
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Магазин 113 м² в Минск, Беларусь
Магазин 113 м²
Минск, Беларусь
Площадь 113 м²
Этаж 1
Сдается в аренду торговое помещение по адресу ул.Туровского,4 площадь 113.3м2Локация:-Густон…
Цена по запросу
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Магазин 456 м² в Минск, Беларусь
Магазин 456 м²
Минск, Беларусь
Площадь 456 м²
Сдается станция обслуживания с собственной территорией! ❤️ Ищете идеальное место для вашего …
$9,900
в месяц
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Магазин 59 м² в Минск, Беларусь
Магазин 59 м²
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Этаж 1
Аренда многофункционального (торговое, офис, услуги) помещения общей площадью 59,19м2 по ули…
Цена по запросу
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Магазин 72 м² в Минск, Беларусь
Магазин 72 м²
Минск, Беларусь
Площадь 72 м²
Этаж 1/25
Торговое помещение площадью 72,2 м2 с 2 входами и витражным остеклением на первом этаже жило…
Цена по запросу
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Магазин 254 м² в Минск, Беларусь
Магазин 254 м²
Минск, Беларусь
Площадь 254 м²
Этаж 1
Аренда отдельно стоящего здания на пер. Козлова 1. 254м2, 12 дол/м2 с НДС.Подведены все комм…
Цена по запросу
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Магазин 89 м² в Минск, Беларусь
Магазин 89 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/26
Аренда многофункционального (торговое, шоурум, услуги, общепит, медицина) помещения общей пл…
Цена по запросу
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Магазин 108 м² в Минск, Беларусь
Магазин 108 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 108 м²
Этаж 1/17
Сдается в аренду помещения на первом этаже площадью 107,9 м2 на Кропоткина,110. Помещение от…
Цена по запросу
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Магазин 14 м² в Минск, Беларусь
Магазин 14 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 14 м²
Этаж 1/3
Комфортные помещения расположены на 1-м этаже административного здания и подойдут как для ра…
Цена по запросу
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Аренда торговых павильонов от 20 м2 в Минск, Беларусь
Аренда торговых павильонов от 20 м2
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Вашему вниманию предлагаются торговые павильоны от 20 м², расположенные на втором этаже торг…
$11
в месяц
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Магазин 394 м² в Минск, Беларусь
Магазин 394 м²
Минск, Беларусь
Площадь 394 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду торговое помещение общей площадью 393.6 м.кв, расположенное  в Торговом цен…
Цена по запросу
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Магазин 275 м² в Минск, Беларусь
Магазин 275 м²
Минск, Беларусь
Площадь 275 м²
Этаж 1
Сдается в аренду торговое помещение 274,7 м2 - идеальное место для вашего магазина! Ищете пр…
$3,022
в месяц
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Магазин 158 м² в Минск, Беларусь
Магазин 158 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду торговое помещение в ТЦ «На Голодеда» по адресу ул. Голодеда 15, находится …
Цена по запросу
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