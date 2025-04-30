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Дома с гаражом в Минске, Беларусь

коттеджи
33
таунхаусы
9
39 объектов найдено
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в центре Минска, кирпичная пристройка, крыша-шифер, деревянные окна, новая электро…
Цена по запросу
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 281 м²
Современный жилой дом по индивидуальному проекту возле Севостопольского парка по ул. Весенне…
$360,000
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Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается дом с большим участком в Центральном районе, микрорайон Новинки, ул. Гагарина, 19.…
$120,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается блокированный жилой дом с земельным участком в г. Минске, по ул. Горбатова. Дом де…
$95,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 431 м²
Просторный дом с гаражом, подвалом и баней (8 500 х 7 300 мм, сруб 6 000 х 6 000 мм), мансар…
$249,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 218 м²
Продается  изолированные полдома  по адресу 2-й Брестский переулок.        Участок 4 сотки. …
$165,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 448 м²
3-х этажный дом с роскошным ремонтом! ❤️ У нас есть для вас уникальное предложение - трехэта…
$260,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 603 м²
Продается двухквартирный блокированный коттедж по улице Собинова. Частная собственность в це…
$495,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 186 м²
Надоело жить в квартире? Предлагаем к продаже блочный жилой дом 185,5 м2 с мансардным этажом…
$149,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается великолепный 3-уровневый таунхаус с земельным участком, расположенный в спокойном …
$299,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 607 м²
Планировка дома максимально продумана: На первом этаже этого дома располагаются просторная к…
$1,35 млн
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом расположен в микрорайоне "Дражня", рядом с двумя парковыми зонами (лесные массивы …
$64,500
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 720 м²
Продаётся элитарный коттедж премиум-класса в коттеджном посёлке "Веснинка г.Минска" на берег…
$2,00 млн
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 176 м²
Дом  из бруса в г.МИНСК! Дом расположен в микрорайоне "Сельхозпоселок" Советского р-на (р-н …
$145,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 589 м²
Номер договора с агентством 1373/1 от 2024-10-09
$1,13 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 469 м²
Продажа элитного 4-х уровневого коттеджа в экологически чистом районе г. Минска с удобным вы…
$495,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 459 м²
Просторный коттедж (467 кв.м) в четырех уровнях возле зеленой зоны Цнянского водохранилища. …
$215,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в городе Минске с хорошим ремонтом!В 2010г. полностью перестроен с заменой всех ко…
$165,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 212 м²
Таунхаус общей площадью 211.5 м2  Просторная гостиная площадью 20.48 м2 создает идеальную ат…
$399,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 210 м²
Продам дом с современным ремонтом. Реконструкция дома 2022 г.  ✔️ Ремонт из материалов прем…
$310,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 239 м²
Продается 3х уровневый таунхаус в г. Минске по ул. Новая 16. Участок полностью подготовлен, …
$170,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 51 м²
Продам полдома в микрорайоне Дражня. Общая площадь жилого помещения 51,0 м.кв.; жилая 30,3 м…
$76,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 101 м²
Просторный дом со всеми удобствами в Минске ❤️Надежный дом подключенный ко всем современным …
$84,900
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 341 м²
Просторный дом практически в самом сердце Минска ❤️ Вам нравится городской ритм и в то же вр…
$299,000
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Дом 5 комнат в Минск, Беларусь
Дом 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию дом по ул. Рябинницкая д. 20. Расположен в экологически чистом…
$790,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 196 м²
Жилой дом в тихом районе Минска.  1-й уровень:  Гостиная (23,2 м2), кухня (14,9м2), кабинет …
$197,500
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 256 м²
Продаётся коттедж возле курортной зоны Цнянского водохранилища, с видом на сосновый лес. Общ…
$220,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 538 м²
Продажа элитного 4-этажного дома. Мечтали о собственном доме в самом экологически чистом рай…
$450,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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