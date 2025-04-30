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Дома с бассейном в Минске, Беларусь

коттеджи
33
таунхаусы
9
8 объектов найдено
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 720 м²
Продаётся элитарный коттедж премиум-класса в коттеджном посёлке "Веснинка г.Минска" на берег…
$2,00 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 346 м²
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается  коттедж в 5 км от МКАД и 15 минутах от центра города! Логойское направление, д. Б…
$1,45 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 384 м²
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж в коттеджной застройке "Зацень" г…
$350,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 773 м²
Эксклюзивное предложение аналогов которому Вы не найдете! Уникальный VIP коттедж по ул. Голь…
$260,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 390 м²
Дом в центре Минска с землёй в частной собственности   Дом по проекту знаменитого архитектор…
$610,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

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