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Дома с садом в Минске, Беларусь

коттеджи
33
таунхаусы
9
17 объектов найдено
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается блокированный жилой дом с земельным участком в г. Минске, по ул. Горбатова. Дом де…
$95,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается 4-х комнатный жилой дом в Советском районе. Дом деревянный, общая площадь 70.3 м2,…
$99,900
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 603 м²
Продается двухквартирный блокированный коттедж по улице Собинова. Частная собственность в це…
$495,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 186 м²
Надоело жить в квартире? Предлагаем к продаже блочный жилой дом 185,5 м2 с мансардным этажом…
$149,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 111 м²
Теплый, кирпичный дом в Минске (Сосны), с центральными коммуникациями,  готовый к проживанию…
$99,900
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается двухэтажный жилой дом с мансардным этажом, пер. Радиаторный 3-й (Фрунзенский р-н) …
$225,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом расположен в микрорайоне "Дражня", рядом с двумя парковыми зонами (лесные массивы …
$64,500
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 176 м²
Дом  из бруса в г.МИНСК! Дом расположен в микрорайоне "Сельхозпоселок" Советского р-на (р-н …
$145,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается коттедж по адресу г. Минск, м-н. Зацень, ул. Янтарная. Коттедж построен в 2003 год…
$279,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 247 м²
Продается коттедж на две отдельные квартиры в г. Минске. Ул. Бресткая, д.63  Полная реконстр…
$296,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 69 м²
Дом у Цнянки: городская жизнь с загородным настроением ❤️Этот дом идеально подходит для тех,…
$130,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается  коттедж в 5 км от МКАД и 15 минутах от центра города! Логойское направление, д. Б…
$1,45 млн
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 259 м²
Продается уютный коттедж в Минске для комфортного проживания, расположенный в тихом квартале…
$299,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся 3-уровневый дом в городе Минске микрорайоне Сокол . В 20 км от МКАД по Могилевской…
$164,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 380 м²
Продается 4-хуровневый коттедж с мебелью, 1999 года постройки, полностью готов к проживанию.…
$360,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 269 м²
Продается современный коттедж по адресу: г. Минск, ул. Звездная (мкр-н Сокол), Могилевское н…
$210,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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