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Кафе и рестораны в Драчковском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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