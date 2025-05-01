Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минский район
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
3
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
Оставить заявку
Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти