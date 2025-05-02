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Дома с гаражом в Мостовском районе, Беларусь

Дубненский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Хартица, Беларусь
Дом 3 комнаты
Хартица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Общая информация о доме: год постройки – 2008, общая площадь – 84.4 кв.м., жилая площадь – 3…
$34,900
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Параметры недвижимости в Мостовском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
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