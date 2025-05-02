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Дома с садом в Мостовском районе, Беларусь

Дубненский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом в Хартица, Беларусь
Дом
Хартица, Беларусь
Площадь 49 м²
• Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Мостовский район,…
$27,000
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Параметры недвижимости в Мостовском районе, Беларусь

с гаражом
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