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Дома в Лунненский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается современный просторный 1-этажный дом c мансардой в д.Мешетники на первой береговой…
$195,000
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Параметры недвижимости в Лунненский сельский Совет, Беларусь

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