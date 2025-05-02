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Жильё в Мостовском районе, Беларусь

Мосты
3
Дубненский сельский Совет
3
9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Продаётся трехкомнатная квартира в самом центре города Мосты по адресу: ул.Ленина, д.24. Ква…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Продаётся трехкомнатная квартира в центре города по адресу ул.Клары Цеткин, д.9. Квартира ра…
$16,000
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Дом в Лунно, Беларусь
Дом
Лунно, Беларусь
Площадь 72 м²
Дом в агрогородке Лунно Мостовского района на пер.Школьный, 1 недалеко от Немана.Земельный у…
$26,000
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Дом 3 комнаты в Хартица, Беларусь
Дом 3 комнаты
Хартица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Общая информация о доме: год постройки – 2008, общая площадь – 84.4 кв.м., жилая площадь – 3…
$34,900
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Дом 1 комната в Дубно, Беларусь
Дом 1 комната
Дубно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается дом рядом с р. Неман. Мостовский р-н, аг. Дубно. Дом деревянный. Электроэнергия…
$6,000
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Дом в Хартица, Беларусь
Дом
Хартица, Беларусь
Площадь 49 м²
• Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Мостовский район,…
$27,000
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Квартира 3 комнаты в Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 4/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира с большой кухней в очень востребованном кирпично…
$35,700
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Дом 5 комнат в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается современный просторный 1-этажный дом c мансардой в д.Мешетники на первой береговой…
$195,000
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Комната в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Комната
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 577 м²
Этаж 1/1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в живописной…
$1,70 млн
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