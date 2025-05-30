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Продажа новостроек в Мачулищах

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Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Мачулищи, Беларусь
от
$29,209
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 28–80 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи. ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное пр…
Застройщик
ООО «Металлстройпрофиль»
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