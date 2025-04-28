Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойский район
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Логойском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
Производство Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Производство 373 м² в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 373 м²
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 373 м²
Этаж 1/1
Более подробную информацию о данном объекте можете узнать на сайте. Узнать стоимость Вашей н…
$148,000
Оставить заявку
Производство 285 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 285 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
$39,999
Оставить заявку
Производство 855 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 855 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 855 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в продажу здание общей площадью 854.5 кв.м, расположенное в аг. Острошицы, 20 км …
$420,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти