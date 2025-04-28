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Коммерческая недвижимость в Логойском районе, Беларусь

Логойский сельский Совет
5
Острошицкий сельский Совет
3
Янушковичский сельский Совет
3
17 объектов найдено
Офис 1 381 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 381 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 381 м²
Этаж 1/1
Продается незавершенное законсервированное строение  1381 кв.м под склад, офис или производс…
Цена по запросу
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Производство 373 м² в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 373 м²
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 373 м²
Этаж 1/1
Более подробную информацию о данном объекте можете узнать на сайте. Узнать стоимость Вашей н…
$148,000
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Коммерческое помещение 120 000 м² в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 120 000 м²
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 000 м²
Продается участок 12 га соснового леса с озером 3,9 га (собственность). Белоруссия, Логойски…
$544,330
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Коммерческое помещение 453 м² в Августово, Беларусь
Коммерческое помещение 453 м²
Августово, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Лучшего качества вы не найдете, так уже не строят. Вложено почти 600 к. условных. - Все гото…
$279,900
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Коммерческое помещение 1 294 м² в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 294 м²
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 294 м²
Этаж 1/1
В продаже ( можно в аренду ) коровник в хорошем состоянии. Подойдет для ведения бизнеса.*Вбл…
$35,000
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Производство 285 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 285 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
$39,999
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Коммерческое помещение 333 м² в Логоза, Беларусь
Коммерческое помещение 333 м²
Логоза, Беларусь
Площадь 333 м²
Этаж 1/1
Хорошая инвестиция сегодня, залог успеха Вашего бизнеса завтра! Продаётся здание деревообраб…
$130,000
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Ресторан, кафе 99 м² в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 99 м²
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается удобно расположенное здание специализированное для общественного питания (придорож…
$53,000
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Продажа производственно-складской базы в гп. Плещеницы в Плещеницы, Беларусь
Продажа производственно-складской базы в гп. Плещеницы
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
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Магазин 145 м² в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Магазин 145 м²
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок 10,5 соток с кирпичным зданием магазина 145 м2 в д.Слобода, улиц…
$15,000
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Коммерческое помещение 690 м² в Избище, Беларусь
Коммерческое помещение 690 м²
Избище, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 690 м²
Этаж 1/1
Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ (Четыре здания, общая площадь зданий 1028 м2 (кирпичная школа 690,2 к…
$45,000
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Коммерческое помещение 503 м² в Калачи, Беларусь
Коммерческое помещение 503 м²
Калачи, Беларусь
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
В продаже здание специализированное для образования и воспитания ( есть возможность снять в …
$35,000
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Склад 1 122 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 122 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
$29,000
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Производство 855 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 855 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 855 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в продажу здание общей площадью 854.5 кв.м, расположенное в аг. Острошицы, 20 км …
$420,000
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Коммерческое помещение 1 490 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 490 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 490 м²
Этаж 1/1
Продаются здания более 1530 м2 + земельный участок 2,8144 га (готовы поменять назначением на…
$325,000
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Коммерческое помещение 20 м² в Околовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 20 м²
Околовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Продажа готового бизнеса оз. Каргавщина 12 гектар, рядом с п.Околово, прекрасные виды и тиши…
$95,000
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Склад 744 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 744 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
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