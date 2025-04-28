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Склады в Логойском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
производственные здания
3
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2 объекта найдено
Склад 1 122 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 122 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
$29,000
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Склад 744 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 744 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
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