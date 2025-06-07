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Дома с бассейном в Красненском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 590 м²
Продается универсальный комплекс капитальных строений для комфортной жизни и ведения частног…
$260,000
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

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