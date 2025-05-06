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Дома с садом в Красненском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличный дачный дом из бруса, Молодечненское направление, станция электрички Бояры, садовое…
$10,900
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся дом  из сруба  в живописном месте! Расположен в Молодечненском районе, в 50 км. от…
$10,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся дачный дом в 45 км от Минска, СТ «Медтехник», Молодечненское направление. Электрич…
$19,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дача в с/т «Лазурный-2008», Красненский сельсовет, Молодечненский р-н, Минская обл…
$11,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Продаётся деревянный дом в д. Ракутевщина. Закуплены материалы для его реконструкции (утепле…
$27,900
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 24 м²
Дом с участком в 25 км. от Молодечно и в 50 км МКАД ❤️Участок с бревенчатым домом в живописн…
$6,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся одноэтажная дача, общей площадью 48,0 м2 в с/к  «Бриллиант». Состоит из 2-х жилых …
$9,250
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается садовый дом из бруса площадью 42,7 кв.м, расположенный по адресу: Минская обл., Мо…
$10,900
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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