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Дома с гаражом в Красненском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличный дачный дом из бруса, Молодечненское направление, станция электрички Бояры, садовое…
$10,900
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Дом в Видевщина, Беларусь
Дом
Видевщина, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся дом  из сруба  в живописном месте! Расположен в Молодечненском районе, в 50 км. от…
$10,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Уютный дом в деревне Уша - ваша идиллия на природе! ❤️ Продается прекрасный дом в деревне Уш…
$29,500
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается ухоженный дом в живописном месте, живая деревня в непосредственной близости от п. …
$16,000
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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