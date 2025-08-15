Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Клинокский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Клинокском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 19 м² в Турец, Беларусь
Коммерческое помещение 19 м²
Турец, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
Продается административное помещение  с отдельным входом  и тамбуром. Окна и двери заменены …
$10,900
