  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Гродно, Беларусь

коммерческая недвижимость
46
офисы
18
производственные здания
3
магазины
4
4 объекта найдено
Готовый бизнес 1 567 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 567 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 567 м²
Количество этажей 3
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площ…
$1,57 млн
Готовый бизнес 91 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 91 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес по кузнечному делу на ул. Суворова, 147 в Гродно со всем необходимы…
$52,500
Готовый бизнес 1 134 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 1 134 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 1 134 м²
Количество этажей 2
$680,000
Готовый бизнес 156 м² в Гродно, Беларусь
Готовый бизнес 156 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается готовый бизнес — салон красоты «Монро» премиум класса. Салон открыт в 2019 году —…
Цена по запросу
