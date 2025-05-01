Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Голоцкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Голоцком сельском Совете, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается дом в 20 минутах от МКАДд. Хозянинки На участке есть отдельное строение: баня с го…
$220,000
Оставить заявку
Дом в Моторово, Беларусь
Дом
Моторово, Беларусь
Площадь 105 м²
Дом бревенчатый, облицован кирпичом, с жилой пристройкой, двумя верандами, двумя погребами, …
$42,000
Оставить заявку
Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся дача в СТ "Нива 1", Пуховичское направление, 27 км. от МКАД. Дом деревянный, облож…
$18,900
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продам хорошую дачу из сруба, отделанного доской , под двускатной крышей. Теплый, сухой дом …
$19,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Голоцком сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти