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Дома с садом в Голоцком сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Моторово, Беларусь
Дом
Моторово, Беларусь
Площадь 105 м²
Дом бревенчатый, облицован кирпичом, с жилой пристройкой, двумя верандами, двумя погребами, …
$42,000
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Дом в Голоцк, Беларусь
Дом
Голоцк, Беларусь
Площадь 107 м²
Готовый для проживания дом, светлый и просторный, в аг. Голоцк. 2021 года постройки.Выполнен…
$89,800
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается земельный участок с уютным дачным домиком в живописном месте рядом с лесом и рекой…
$24,900
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся дача в СТ "Нива 1", Пуховичское направление, 27 км. от МКАД. Дом деревянный, облож…
$18,900
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Дом в Голоцк, Беларусь
Дом
Голоцк, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается жилой дом с земельным участком в агрогородке Голоцк, Пуховичский район, Голоцкий с…
$45,000
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Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продаётся отличная дача в 28 км от Минска, Пуховичский район, в с/т "Свислочь-сад". 3-уровн…
$37,000
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Параметры недвижимости в Голоцком сельском Совете, Беларусь

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