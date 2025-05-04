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Коттеджи с бассейном в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

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Недорогая
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