Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Демидовичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
Оставить заявку
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти