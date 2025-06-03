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Жильё в Телеханы, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Телеханы, Беларусь
Дом
Телеханы, Беларусь
Площадь 107 м²
В продаже изолированная половина дома с земельным участком 5,24 соток в гп. Телеханы. Телеха…
$34,000
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Дом в Телеханы, Беларусь
Дом
Телеханы, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается очень комфортный и уютный дом в центре г.п. Телеханы.Общая  площадь дома составляе…
$23,700
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Дом 3 комнаты в Телеханы, Беларусь
Дом 3 комнаты
Телеханы, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
В продаже изолированная половина дома с земельным участком 5,24 соток в гп. Телеханы. Телеха…
$34,000
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