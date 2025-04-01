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Дома с бассейном в Блонский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
Площадь 364 м²
Продается шикарный 100%-готовности коттедж в 56 км. от Минска. В доме выполнен индивидуальны…
$197,000
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Параметры недвижимости в Блонский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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1111 голосов