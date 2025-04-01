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Дома в Блонский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дачный (садовый) домик в С/Т "Веленский Ветеран"Дача расположена в 65 км от МКАД и…
$10,500
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Дом 2 комнаты в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Блонский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Дача в садоводческом товариществе «ВеленскийВетеран» Пуховичский район - 3 км от Марьиной Го…
$7,000
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Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся отличная дача 100% готовности в Марьина Горка (С/Т"Звездочка 89"); Пуховичское нап…
$10,000
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Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Новый двухэтажный просторный дом 2021 года постройки с террасой и печкой барбекю. На первом …
$15,900
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Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
Площадь 156 м²
Описание Продается современный  дом для  круглогодичного проживания 2023 года реконструкции …
$81,500
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Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
Площадь 364 м²
Продается шикарный 100%-готовности коттедж в 56 км. от Минска. В доме выполнен индивидуальны…
$197,000
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Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
В продаже Нзкс ,с участко 10,4 сотки . 1-Фундамент жленточный, на глубину до 1,5м, залит бет…
$15,000
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Параметры недвижимости в Блонский сельский Совет, Беларусь

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с бассейном
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