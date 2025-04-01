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Дома с садом в Блонский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся отличная дача 100% готовности в Марьина Горка (С/Т"Звездочка 89"); Пуховичское нап…
$10,000
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Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Новый двухэтажный просторный дом 2021 года постройки с террасой и печкой барбекю. На первом …
$15,900
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Параметры недвижимости в Блонский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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