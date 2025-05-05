Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Борисов
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Борисове, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается дом в Залинейном районе г. Борисова.  К дому ведут асфальтированные подъездные пут…
$99,500
Оставить заявку
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Номер договора с агентством 119/4 от 2024-11-01
$41,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти