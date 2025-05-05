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Дома с садом в Борисове, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается дом в Залинейном районе г. Борисова.  К дому ведут асфальтированные подъездные пут…
$99,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 67 м²
Участок в тихом центре. Тихое, уютное место для жизни и отдыха. На участке 2/3 доли дома под…
$15,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается дом, в «Залинейном» районе г.Борисова. Дом располагается на высоком, ровном участ…
$73,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 28 м²
Дача в живописном месте в СТ “Печинский”, в черте города Борисов. Деревянный садовый домик, …
$13,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 35 м²
ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!!!ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!Продам бревенчатый Дом под  ремонт с участком,  в …
$16,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается просторный и очень уютный дом, расположенный в прекрасном районе с отлично развито…
$36,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Номер договора с агентством 119/4 от 2024-11-01
$41,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Кирпичный просторный дом с баней и гаражом, крыша - шифер. Дом очень теплый и светлый, 5 ком…
$36,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 109/4 от 2024-10-04
$43,000
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Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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